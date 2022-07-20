Portekizli hoca, takımını defansif anlamda beğendiğini söylerken hücumda kalite düşüklüğü yaşadıklarını vurguladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçının rövanşı için taraftarlardan alacakları desteğin avantajına değindi.

Portekizli hoca, savunmada iyi olduklarını fakat hücumda kalitenin eksik olduğunu vurguladı.

Jesus, ayrıca turu geçmek istediklerini yeniledi.

Ne söylendi?

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, şu yorumu yaptı:

"Oynamış olduğumuz ilk resmî maç. Zor bir rakiple eşleştik. Bu turnuvada bizden daha tecrübeliler ama iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. 95 dakika boyunca daha iyi olan bizdik.

"Pozisyon üreten bizdik. Rakibin bir tane bile kaleyi bulan şutu yoktu. Bugün bizim için eksik olan ofanstaki kaliteydi.

"İkinci maçta taraftarlarımızın bize vereceği desteğin gerçekten çok önemli bir avantajı olacak. Bugün beraberlikle ayrılıyoruz diye henüz iş bitmiş değil. Turu geçmek istiyoruz."

Portekizli hoca, saha içinde oyuncuların yerlerinin sık sık değişmesiyle ilgili sorulan bir soruyu şu sözlerle yanıtladı:

"İlginç bir soru. Ben çalıştığım takımlarda sürekli taktiksel değişiklikler yapmayı severim ve değişkenlikler olmasını isterim. Fenerbahçe'de de bunu oturtmaya çalışıyorum.

"Oyuncuların pozisyon değiştirmelerini istiyorum ki rakipler bizim hangi sistemde oynadığımızı anlamakta zorlansınlar.

"Futbol artık çok gelişiyor. Maça başladığınız taktikle bitirdiğiniz taktik diziliş aynı olmuyor. Bu yüzden ben de maç içinde her zaman en iyi çözümü aramaya çalışıyorum.

Jesus, Serdar Aziz'in devre arasında oyundan alınmasının ise sakatlığa bağlı olduğunu söyledi.

"Serdar hafta boyunca kasığında sorun olduğunu söylemişti. İlk yarıda bize, maçı tamamlayamayacağına dair bazı sinyaller verdi. Bu yüzden oyundan çıktı."

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