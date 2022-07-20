Bakayoko, kendisini suçsuz yere tutuklamaya çalışan polis hakkında konuştu: "Sakin kalmasam çok kötü şeyler yaşanacaktı"

Olayın ardından Ulusal Polis Memurları Birliği sözcüsü Bakayoko'yu davranışından dolayı övdü.

Milan orta saha oyuncusu Tiémoué Bakayoko, polis tarafından kenara çekilip aranırken görüntülendikten sonra polisin davranışını eleştirdi.

Bir polis memuru, yanlış kişiyi yakaladığını fark etmeden önce Fransız yıldızın arabasını durdurup aramıştı ve bu görüntüler sosyal medyadaa hızla yayılmıştı.

Milano polis merkezi, olayın ardından ırkçılık iddialarını reddederek, Bakayoko ve arabasındaki diğer adamın, rahatsızlıkların ardından polisin aradığı kişilerin profiline uyduğunu ileri sürdü. SUV içinde yeşil bir tişört giyen siyahi bir adam aranıyordu.

Ne söylendi?

Çarşamba günü Bakayoko, bir dizi Instagram videosuyla sessizliğini bozdu:

“Sorun hata değil. Herkes hata yapabilir. Davranışları böyleydi.

“Ben ve arkadaşım kendimizi silahtan bir metre uzakta bulduk. Gerekçeleri olsun ya da olmasın, bizi açıkça tehlikeye attılar.

"Sakin kalmasaydım, yaptığım işi yapma fırsatım olmasaydı ve zamanında tanınmasaydım durum çok daha kötü olabilirdi."

Olayın ardından Ulusal Polis Memurları Birliği sözcüsü Bakayoko'yu davranışından dolayı övdü ve onu "örnek bir vatandaş" olarak nitelendirdi.

Bu haftanın başlarında sosyal medyada dolaşan videonun ilk olarak 3 Temmuz'da çekildiğine inanılıyor.

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