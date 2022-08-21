Portekizli süperstar, birlikte fırtınalar estirdiği takım arkadaşının görüşünü duyunca hayal kırıklığına uğrayacak.

Wayne Rooney, Manchester United patronu Erik Ten Hag'a çağrıda bulundu ve bunun, Cristiano Ronaldo pahasına olsa bile, Liverpool'a karşı sahada "enerji" elde etmeye odaklanmasını söyledi.

DC United menajeri, Kırmızı Şeytanlar'ın geçen sefer Brentford'daki şok edici 4-0'lık yenilgisi sonrasında eski takım arkadaşının şu anda uygun olmadığını düşünüyor.

Ve bu da onları 30 yıl sonra ilk kez Premier Lig'in dibine düşürdü.

Rooney, Marcus Rashford'un da pazartesi gecesi ilk 11'de olması gerektiğini düşünmüyor ve son formunun, Ten Hag'ın ilerlemesi için "gerçek bir endişe" olduğuna ifade ediyor.

Rooney, Ronaldo hakkında ne dedi?

2004-2017 yılları arasında kulübün tüm zamanların en skorer oyuncusu haline gelen United efsanesi, The Times'a şunları söyledi: "Ben olsam Cristiano Ronaldo'yu ve Marcus Rashford'u oynatmazdım.

"Ten Hag'ın yerinde olsaydım, asıl endişem sahada enerji toplamak olurdu.

"United'ın şu ana kadar bir dokuz numara almaması, takımla çok fazla antrenman yapmamış olmasına rağmen, Ronaldo'ya güvendikleri anlamına geliyor.

"Maça uyum sağlamak için zamana ihtiyacı var gibi görünüyordu. Ten Hag'in takımından enerji almasına ihtiyacı var ve Ronaldo'yu oynatmamak daha mantıklı."

Böylece Cristiano Ronaldo, eski takım arkadaşı Rooney'den sert bir darbe yemiş oldu.

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Rooney, Rashford'un mücadelesi hakkında ise şunları ekledi:

"Marcus'a gelince, bence her şeyden önce kendi iyiliği için çok fazla araştırma yapması ve ne istediğini bulması gerekiyor.

"Onu izlemek gerçekten endişe verici. Futbol sahası dışında herhangi bir yerde olmak istiyor gibi görünüyor."

Rooney'in Casemiro ile ilgili endişeleri neler?

Kulüp, Real Madrid orta saha oyuncusu Casemiro'nun Old Trafford'a 60 milyon Sterlin'lik (71 milyon Dolar) bir transferi tamamlamasıyla ilgili de görüşlerini sundu.

Rooney, hareketi "tepkisel bir imza" olarak nitelendirdi ve uzun vadeli hedef Frenkie de Jong'un daha uygun olacağını düşünüyor.

"İdeal olarak, yirmili yaşlarının ortalarında olan oyuncularla sözleşme imzalamalılar ve Casemiro, Christian Eriksen'e benziyor.

"İyi bir oyuncu, ancak kulübün ilerlemesine yardımcı olacaklar mı? Frenkie de Jong, Ten Hag'ın orta sahası için daha iyi bir hedef olarak duruyor.

"Casemiro anlaşması da birdenbire ortaya çıkmış gibi görünüyor ve tepkisel bir imza gibi duruyor.

"Ten Hag geldiğinde, Casemiro öncelikli oyuncu olarak takıma gelseydi gerçekten bana sürpriz olurdu.

"Görünüşe göre United, De Jong ile anlaşamadığı için Casemiro'yu aldı."

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