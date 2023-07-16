Inter Miami'nin sahibi David Beckham, Lionel Messi'yi transferinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Inter Miami, Messi'yi transfer etti

Beckham, Messi'yi çok hoş karşıladı

Messi'yi transfer etmekten gurur duyduğunu söyledi

NE OLDU? Inter Miami, Paris Saint-Germain'den ayrılmasının ardından MLS ekibine gelmeyi tercih eden Messi'nin imzasını resmen açıkladı. Beckham, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Messi'nin transferini "rüyanın gerçekleşmesi" olarak nitelendirerek, Arjantinli süperstarın kulübüne katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

NE SÖYLEDİ? Beckham, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Hikâyemizin bir sonraki bölümü burada başlıyor. On yıl önce bu yolculuğa başladığımda, dünyanın en iyi oyuncularını Miami'ye getirmeyi hayal etmiştim... Bu ülkede futbolun büyümesine ve çok sevdiğimiz bu sporda bir miras inşa etmemize yardımcı olun.

"Bugün bu rüya gerçek oldu. Leo'nun çapında bir oyuncunun kulübümüze katılmasından gurur duyuyorum. Aynı zamanda bir arkadaşımı, harika bir insanı ve onun güzel ailesini Inter Miami CF topluluğumuza katmaktan memnuniyet duyuyorum."

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Getty

Getty

SIRADA NE VAR? Taraftarlar, Lionel Messi'yi 21 Temmuz'da Cruz Azul'a karşı kulüpteki ilk maçında 10 numaralı formasıyla izleyebilecek.