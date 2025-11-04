David Beckham hayatının en gurur verici anının detaylarını paylaştı

Sör David Beckham, yıllardır beklediği şövalyelik unvanını Windsor Kalesi'nde Kral III. Charles’ın elinden aldı. Eski İngiltere kaptanı, törende giydiği özel tasarım takım elbisenin Kral tarafından övüldüğünü ve bu iltifattan büyük gurur duyduğunu açıkladı.

Beckham, spor ve hayır işlerine yaptığı katkılardan dolayı bu onura layık görüldü. 2003’te OBE nişanı alan İngiliz efsane, bu kez ülkesinin en büyük sivil onurlarından birine kavuştu. Törene eşi Victoria Beckham ve ebeveynleri de katıldı.

Victoria Beckham’dan özel tasarım

Ünlü futbolcu, törende giydiği gri takım elbisenin eşi Victoria tarafından özel olarak tasarlandığını söyledi. Beckham, “Takım elbisemden oldukça etkilendi. Kral, tanıdığım en şık giyinen adam. Onun tarzı yıllar boyunca bana ilham verdi” dedi. Beckham ayrıca, kıyafetinin ilhamını Kral Charles’ın gençliğinde giydiği sabah kıyafetlerinden aldığını açıkladı: “Onun eski fotoğraflarına baktım ve ‘Tamam, ben de bunu giymek istiyorum’ dedim. Sonra karım bunu bana dikti.”

“Hayatımın en gurur verici anı”

Kariyeri boyunca dört farklı ülkede 21 kupa kazanan Beckham, daha önce birkaç kez şövalyelik unvanını kıl payı kaçırmıştı. Bu kez nihayet “eksik kalan tek madalyasını” aldığını belirten 50 yaşındaki futbol ikonu, “Bu, hayatımın en büyük başarısı. Londra'nın doğu ucunda doğmuş genç bir çocuk olarak burada Kral tarafından onurlandırılmak tarifsiz bir gurur” ifadelerini kullandı.

Beckham, Manchester United altyapısında yetişti ve 394 maçta forma giydi. Daha sonra Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan ve Paris Saint-Germain formalarıyla kariyerine devam etti. İngiltere Milli Takımı'nda 115 kez görev aldı ve 59 kez kaptanlık yaptı.

Futbolculuğun ardından hayırseverlik faaliyetlerine yönelen Beckham, 2005 yılından bu yana UNICEF’in iyi niyet elçisi olarak görev yapıyor ve dünya çapında çocuklara yardım projeleri yürütüyor.