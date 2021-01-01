İsmi Real Madrid ile anılan David Alaba, Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten ayrılacağını açıkladı

Bayern Münih'in Avusturyalı sol beki David Alaba, sezon sonunda Alman ekibinden ayrılacağını söyledi.

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'te, sezon sonunda bir ayrılık yaşanacak.

David Alaba, basın toplantısı düzenledi

Alman devinin Avusturyalı sol beki David Alaba, düzenlediği basın toplantısında takımdan ayrılacağını açıkladı. Bu kararı almanın zor olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, "Bu sezondan sonra yeni bir şeyler yapmaya karar verdim. Bayern'den ayrılmak, kolay bir karar olmadı. 13 yıldır buradayım ve bu kulüp benim için çok önemli. Herkes takımda kalmam için uğraştı. Bu yüzden çok zor bir karardı. Bunun için kulübe çok minnettarım" diyerek ayrılmanın kolay olmadığının altını çizdi.

David Alaba: Nereye gideceğime henüz karar vermedim

Alaba, ayrıca geleceği hakkında yaptığı yorumda, "Nereye gideceğime henüz karar vermedik" sözlerini sarf etti.



Bilindiği gibi tecrübeli oyuncunun sözleşmesi bu yaz sona eriyor. İsmi sık sık La Liga'dan Real Madrid ile anılan Avusturyalı futbolcunun, son dönemde bu kararından vazgeçtiği ve İngiltere Premier Lig'e yöneldiği söyleniyordu.



David Alaba'nın önümüzdeki sezon hangi takıma gideceği merakla bekleniyor.