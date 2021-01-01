David Alaba'nın favorisi artık Real Madrid değil

David Alaba kendisine Premier Lig'den teklif gelmesi halinde Real Madrid ile anlaşmasını bozabilir.

Bayern Münih'in yeni sözleşme görüşmelerinden çekildiği David Alaba'nın, Real Madrid ile 4 yıllık bir anlaşmaya vardığı yönünde haber.çıkmıştı.

Ancak AS'ın Sport Bild'e dayandırdığı habere göre; Real Madrid, David Alaba için artık favori takım değil.

Avusturyalı oyuncu, kendisine İngiltere'den daha iyi bir teklif gelmesi halinde Premier Lig'e gitmeye daha sıcak bakıyor.

Real Madrid'i beklemeye alan Alaba'nın menajerleri İngiltere'den gelecek yeni teklifleri bekliyor.

Öte yandan haberde; Alaba'nın menajeri Pini Zahavi'nin Barcelona başkan adayı Joan Laporta'yla olan yakın ilişkisinden dolayı 28 yaşındaki oyuncunun Barça'ya gitmesine de olumlu bakıldığı kaydedildi.

David Alaba'nın Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.