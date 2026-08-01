Danny Welbeck resmen Chelsea oyuncusu oldu. 35 yaşındaki forvet, Brighton & Hove Albion’dan geldi ve The Blues ile 2028 ortasına kadar sözleşme imzaladı.

Welbeck’in transferi bir süredir gündemdeydi. Jordan Henderson (36) ile birlikte bu Chelsea kadrosuna gerekli tecrübeyi katması bekleniyor, ancak Brentford’dan ayrılmasının ardından bonservisini eline alan orta saha oyuncusu henüz tanıtılmadı.

Welbeck, yaklaşık altı milyon euro karşılığında Brighton’dan transfer oldu. 42 kez milli olan futbolcu (16 gol), Brighton’da oldukça değerli bir oyuncuya dönüştü: 201 maç, 51 gol ve 18 asist.

"Chelsea’nin ilgisini duyduğunuzda bu size büyük bir gurur veriyor" diyen Welbeck, sözlerini şöyle sürdürdü: "Chelsea’nin nasıl bir kulüp olduğunu biliyorsunuz; kupalar kazanmak isteyen ve buna ulaşmak için her sezon elinden gelen her şeyi yapan bir kulüp."

"Böylesine heyecan verici bir dönemde, bu seviyedeki bir kulüpte oynayacak olmaktan gerçekten onur duyuyorum. Burada zaten birkaç oyuncuyu tanıyorum ve menajerle harika görüşmeler yaptım, bu yüzden o bağı şimdiden hissediyorum."

"İçimde büyük bir ateş var ve Chelsea’deki herkesi, taraftarları da dahil olmak üzere, gururlandırmak için bu kulüp adına her şeyimi vermeye hazırım" dedi Welbeck.

Manchester United altyapısından yetişen oyuncu, Chelsea’de João Pedro, Marc Guiu ve Liam Delap başta olmak üzere birçok isimle forma rekabetine girecek.