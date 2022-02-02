Dani Alves, Barcelona'nın Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı

Brezilyalı savunma oyuncusu Dani Alves, Barcelona'nın Avrupa Ligi'ndeki 32 kişilik kadrosundan çıkarıldı.

38 yaşındaki oyuncu; Ferran Torres, Adama Traore ve Pierre-Emerick Aubameyang ile yakın zamanda imzalanan dört yeni yüzden biri.

Ancak UEFA düzenlemeleri, sezon ortasında Avrupa takımlarına en fazla üç yeni ilave yapılmasına izin veriyor; Torres, Traore ve Aubameyang, tecrübeli bek oyuncusunun önüne geçiyor.

Barcelona kadrosunda kimler yer alıyor?

Ousmane Dembele, kulüpte uzun vadeli bir geleceği olmamasına rağmen Xavi'nin Avrupa Ligi kadrosuna dahil edildi.

Dembele'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve Barça, transfer döneminde aktif olarak onu göndermeye çalışıyordu, ancak herhangi bir anlaşmaya varılamadı.

Barça'nın B takımının sekiz oyuncusuyla birlikte toplam 24 kıdemli oyuncu kadroda yer alıyor.

Ancak genç oyuncular Abde Ezzalzouli ve Ferran Jutgla A takıma girmelerine rağmen kadroya alınmadı.

İkili, turnuvanın başlangıcında Avrupa kadrosuna kayıtlı değildi. Kulüpte yeterince uzun süre kalmadıkları ve sadece geçen yaz takıma katıldıkları için genç oyuncu olarak eklenemezler.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi gruplarında Bayern Münih ve Benfica'nın gerisinde kalarak Avrupa Ligi'ne düştü.

2004'ten bu yana ilk kez UEFA'nın ikinci kademe turnuvasında oynuyorlar.

İlk maçı 17 Şubat'ta Camp Nou'da, ikinci maçı ise bir hafta sonra Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda yapılacak play-off maçında Serie A ekiplerinden Napoli ile son 16'ya kalma mücadelesi verecekler.

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