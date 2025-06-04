Damien Comolli Juventus'taki ilk büyük transferi için düğmeye bastı

Juventus'ta genel menajerlik görevine getirilen Damien Comolli, görevine Igor Tudor ve Giorgio Chiellini ile yapacağı görüşmelerle başladı.

Juventus’ta yeni bir dönem resmen başladı. Kulübün yeni genel menajeri olarak göreve getirilen Damien Comolli, bugün Torino’daki Continassa tesislerinde ilk mesaisine başladı. Comolli, kulüp efsanesi Giorgio Chiellini ve teknik direktör Igor Tudor ile bir araya gelerek 2025 yaz transfer stratejilerini ve teknik yapılanmayı masaya yatıracak.

Juventus'un teknik direktörü Igor Tudor, takımı Şampiyonlar Ligi’ne taşımayı başardıktan sonra 2026 yılına kadar olan sözleşmesini uzatmıştı.

Ancak Comolli ile olan uyumu ve Haziran sonunda başlayacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki performansı, Hırvat teknik adamın 2025-26 sezonunda da takımın başında kalıp kalmayacağını belirleyecek en önemli kriterler arasında gösteriliyor.

Transferde ilk öncelik kiralık oyuncular

Comolli'nin gündemindeki ilk başlık ise takımda halihazırda kiralık olarak forma giyen oyuncular. Juventus, Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda bu oyuncuların kalıcı olarak yer almasını istiyor.

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Ayrıca Comolli'nin öncelikli transfer hedeflerinden biri Lille’in Kanadalı golcüsü Jonathan David. Juventus, 25 yaşındaki forvete 2030’a kadar geçerli olacak şekilde yıllık 6 milyon euro maaş ve 2 milyon euro bonus içeren bir teklif sundu.

Sportif direktör arayışı başladı

Comolli ve Chiellini’nin gündeminde bir diğer önemli konu ise yeni sportif direktörün belirlenmesi. Adaylar arasında öne çıkan isimler şunlar:

Frederic Massara

Hasan Salihamidzic

Diego Lopez

Javier Ribalta

Ayrıca geçmişte Juventus'ta görev yapan Matteo Tognozzi’nin de baş gözlemci (Chief Scout) olarak kulübe geri dönmesi gündemde.

Comolli, Fenerbahçe ve Toulouse’taki yönetici deneyiminin ardından, Juventus gibi Avrupa'nın köklü kulüplerinden birinde yapacağı hamlelerle kulübü hem kısa vadeli turnuvalarda hem de uzun vadeli projelerde yeniden yapılandırmayı hedefliyor.