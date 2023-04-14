Manchester City Menajeri Pep Guardiola, basın toplantısında kendisine sorulan bir soru üzerine gazeteciye sinirlendi.

Bellingham'ın geleceği belirsiz

Liverpool, İngiliz yıldıza olan ilgisini azalttı

Ama Pep, Bellingham konusunu tartışmaya hazır değil

NE OLDU? Bu yaz büyük bir transfer yapması beklenen Bellingham, doğal olarak Manchester City ile anılıyor. Bununla birlikte Liverpool'un İngiliz yıldıza olan ilgisinin azaldığı haberlerinin ardından, Guardiola'ya City'nin Bellingham ile ilgilenip ilgilenmeyeceği soruldu.

NE SÖYLENDİ? Hafta sonu Leicester City ile oynanacak maç öncesinde cuma günü düzenlenen basın toplantısında Guardiola'ya, Bellingham hakkında bir soru soruldu. Bu soruya öfkelenen İspanyol menajer, şu yanıtı verdi:

"Burada kaç basın toplantısına katıldın? Cevabını biliyorsun, buna gerek yok, daha iyi hazırlanmalısın. Soruları, beni bilerek hazırlarsan cevap veririm. Sıradaki...."

BÜYÜK RESİM: Jürgen Klopp, yaz transfer döneminde Liverpool için bazı şeylerin "mümkün olmadığını" kabul etti ve Bellingham transferinin olmayacağını işaret etti.

Borussia Dortmund'un Bellingham için yaklaşık 120 milyon sterlinlik talepte bulunması bekleniyor. City, bu ücreti karşılayabilecek birkaç kulüpten biri. Ayrıca Manchester United'ın da Bellingham ile ilgilendiği iddia ediliyor.

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BELLINGHAM VE MANCHESTER CITY'İ NE BEKLİYOR? Bellingham yarışını kimin kazanacağı belirsizliğini koruyor. Manchester City ise şimdilik Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında Bayern Münih ile oynayacağı karşılaşmaya odaklanmış durumda.