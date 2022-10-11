Erdoğan, Messi'nin birçok zorlukla baş ederek dünyanın en iyi futbolcusu olmayı başardığını söyledi.

Paris Saint-Germain süperstarı Lionel Messi, dünyanın dört bir yanından övgüler almaya devam ediyor.

Arjantinli yıldız, bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemindeydi.

Erdoğan, Messi'nin dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu söyledi.

Ne söylendi?

Messi'nin zor bir çocukluk geçirdiğine değinen Erdoğan, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Büyüme hormonu yetesizliği sebebiyle spor yapamayacağı söylenen Messi, mücadeleye devam ederek dünyanın en iyi futbolcusu olmuştur."

Daha önce ne söylenmişti?

Cumhurbaşkanı, daha önce Messi - Ronaldo kıyaslaması yaparken ise şu sözleri kullanmıştı:

"Messi mi Ronaldo mu derseniz, Hakikaten Ronaldo'yu çok daha farklı görüyorum. O maçta hat-trick yapması çok önemliydi.

"Frikik konusunda zaten tartışılmaz, öyle değil mi? Her babayiğidin harcı değil."