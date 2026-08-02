Pep Chavarría, profesyonel kariyerinin en büyük adımını atmaya hazırlanıyor. Rayo Vallecano'dan ayrılıp Chelsea'ye katılmaya karar veren oyuncu, bonuslar ve değişkenler hariç 25 milyon euro değerindeki bir transferle Madrid ekibinin tarihindeki en büyük satış işlemine imza atacak.

Sport gazetesi, iki kulüp arasında son detayların tamamlanmasının ardından Chavarría transferinin resmi açıklamasının önümüzdeki saatlerde yapılacağını bildirdi.

Rayo Vallecano, oyuncunun sözleşmesindeki 50 milyon euroluk serbest kalma bedeline yakın bir rakam elde etmeyi umuyordu; ancak iki taraf sonunda bu miktarın yaklaşık yarısına denk gelen bir anlaşmaya vardı.

Sol bek, kariyerinin en iyi sezonunun ardından Premier Lig'e adım atıyor. Farklı kulvarlarda 44 maça çıkan oyuncu, Atlético Madrid ağlarına muhteşem bir gol kaydetti ve 3 asist yaparak İspanya Ligi'nin en dikkat çekici sol beklerinden biri olduğunu kanıtladı.

Gösterdiği performans, aralarında Bayer Leverkusen'in de bulunduğu bir dizi büyük Avrupa kulübünün ilgisini çekti; ancak oyuncu sonunda Chelsea'ye transfer olmayı tercih etti.

Londra'da Chavarría, 3 stoper ve ofansif beklere dayalı bir oyun anlayışını benimseyen İspanyol teknik direktör Xabi Alonso'nun yönetiminde çalışacak. Bu sistem, İspanyol oyuncunun ofansif yeteneklerine uygun bir düzen olarak öne çıkıyor.

Chavarría, Real Madrid'e transfer olan Marc Cucurella'nın ayrılığının açığını kapatacağı İngiltere'nin başkentine çoktan ulaştı. Sol bek mevkisindeki asıl rekabeti ise Jorrel Hato ile yaşayacak.

Figueres, Olot, Real Zaragoza ve Rayo Vallecano gibi kulüplerdeki duraklarının ardından Pep Chavarría, şimdi Avrupa futbolunun devlerinden birine transfer olarak kariyerinin en büyük mücadelesine hazırlanıyor.