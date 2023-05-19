Transfer hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, gözünü Wilfried Zaha'ya dikmiş durumda.

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finali hedefleyen Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için planlar yapıyor.

Bu bağlamda transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ta forma giyen Wilfried Zaha ile görüşüyor.

İddialar neler?

Sports Digitale'den gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, tecrübeli kanat oyuncusu için somut adım atmış durumda.

Fildişili oyuncunun temsilcisinin Fenerbahçe’nin daveti üzerine İstanbul’a geldiği ve Trabzonspor maçını da tribünden takip ettiği bildirildi.

Wilfried Zaha'nın kariyeri

Profesyonel futbol kariyerine Crystal Palace'ın altyapısında başlayan Zaha, 2013'te Manchester United'a transfer oldu.

United'da kalıcı olamayan kanat oyuncusu sırasıyla Crystal Palace, Cardiff City ve tekrardan Crystal Palace'a kiralandı.

İki yılını kiralık transferler ile geçiren Zaha, 2015'te ise bonservisi ile Crystal Palace'a transfer oldu. Sekiz yıldız Londra kulübünün formasını giyen yıldız futbolcu, Palace ile tüm kulvarlarda toplamda 458 maça çıktı.

Zaha, söz konusu 458 mücadelede 90 gol atarak 76 asist yaptı. Hızı ve çalım yeteneği ile ön plana çıkan Fildişili oyuncu, 2021 yaz transfer döneminde Arsenal'in kapısından dönmüştü.

Zaha'nın Palace ile sözleşmesi bu yaz sona eriyor.