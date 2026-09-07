Real Madrid'in Fransız forveti Kylian Mbappé, Şampiyonlar Ligi'nde Inter maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında yaptığı bir hareketle salondakileri şaşırttı; bu davranış, başta Cristiano Ronaldo ve LeBron James olmak üzere büyük yıldızların meşhur anlarını yeniden akıllara getirdi.

Valdebebas'ta düzenlenen basın toplantısında Marca gazetesine göre Mbappé, önüne konulan bir enerji içeceği şişesini uzaklaştırdı, ardından su şişesini kameraların önünde yerinde bıraktı.

Bu, Mbappé'nin benzer bir tavır sergilediği ilk kez değildi; daha önce de yanında göründüğü ürünler, özellikle tanıtımını yapmak istemediği alkollü içecekler ile hızlı yiyecek ve içecekler konusunda net bir politika izlemişti.

Cristiano'nun hareketini akıllara getiren an

Mbappé'nin hareketi, 2021'de düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası sırasında kahramanı Cristiano Ronaldo olan o meşhur anı yeniden akıllara getirdi.

O dönemde Portekiz Millî Takımı'nın kaptanı, bir basın toplantısı sırasında önündeki iki gazlı içecek şişesini uzaklaştırmış, ardından bir su şişesini kaldırarak "Su evet, bunlar hayır" demişti.

Bu an, futbol yıldızlarının turnuvaların ve sponsorlarının ticari imajı üzerindeki etkileme gücünün açık bir örneği hâline geldikten sonra dünya çapında yayılmıştı.

LeBron herkesten önce yaptı

Ancak sponsor ürünlerini basın toplantısı masasından uzaklaştırma olgusu Ronaldo ile başlamadı; kökleri basketbol dünyasına, tam olarak da Amerikalı yıldız LeBron James'e dayanıyor.

2014 yılındaki Amerikan Basketbol Ligi finallerinde LeBron, San Antonio Spurs karşısındaki bir maçta şiddetli kas krampları yaşadı ve ligin sponsoru olan şirket, geniş yankı uyandıran bir tweet ile krize dahil oldu; şirket şunları söylüyordu: "Hazırdık, ama kramp giren oyuncu bizim ürünümüzü kullanmıyor."

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O zamandan beri LeBron'un adı, rakip bir markayla olan bağı nedeniyle basın toplantıları sırasında önündeki şişelerdeki şirket logosunu gizlemeye ya da kaldırmaya özen gösterdiği tekrarlanan olaylarla anıldı.

Bu davranışı sergileyen yalnızca LeBron değildi; Kawhi Leonard ve Klay Thompson gibi diğer basketbol yıldızları da daha önce sponsor ürünler karşısında benzer tavırlar almışlardı.

Mbappé ve imajını koruması

"Marca"ya göre Mbappé'nin bu tavrı, imaj haklarına ve ticari olarak bağlı olduğu ürünlere gösterdiği büyük özenin bir parçası olarak geliyor.

Fransız forvet, 2022 Dünya Kupası sırasında da dikkat çekmişti; imajını alkollü içecekler, bahis ya da bazı gıda ürünleri ve hızlı yiyeceklerle ilişkilendirmeme politikası nedeniyle, maçın en iyi oyuncusu ödülünün resmî sponsorunun logosuyla belirgin bir şekilde görünmekten kaçınıyordu.

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