13 yaşındaki Axel Kei, profesyoneller ile mücadele edip ABD'de tarih yazıyor

Real Monarchs ile sahaya çıkan 2007, Fildişi Sahili doğumlu oyuncu Amerika Birleşik Devletleri'nde tarih yazıyor.

13 yaşındaki Axel Kei'yi yakında medyada 'yeni Messi' veya 'yeni Maradona' olarak görebilirsiniz ancak o kendi hikayesini yazıyor.

2007 doğumlu oyuncu, USL Championshiph'de, Real Monarchs formasıyla Colorado Springs Switchbacks'e karşı ikinci yarıda rol aldı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde profesyonel bir spor takımında forma giyen en genç oyuncu oldu.

Evet yalnız bir futbol kulübünde değil, beyzbol, hokey, basketbol ve amerikan futbolu kulüpleri arasında da profesyoneller 13 yaşındaki bir çocuk ile bugüne kadar hiç oynamamıştı.

Axel Kei kimdir?

Axel Kei, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki RSL akademisinin bir üyesi ve 8 Ekim'de, sadece 13 yaşındayken giydiği forma ile bir Amerikan profesyonel spor takımında yer alan en genç oyuncu olarak tarih yazdı.

MLS ekibi Real Salt Lake'in yedek takımı olan ve ABD futbolunun ikinci kademesinde mücadele veren Real Monarchs, Colorado Springs Switchbacks'e karşı oynayacağı maçta Kei'ye rol verdi.

Zions Bank Stadyumu'nda oynanan ve 0-0'lık beraberlik ile sonuçlanan maçın 61. dakikasında teknik direktör Jamison Olave, Axel Kei'yi sahaya sürdü.

Kei, Temmuz 2021'de MLS Next Cup'ta Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. RSL akademisinin tarihinde ilk kez U-15 seviyesinde kupa kazanmasına beş golle yardım etti.

En genç MLS oyuncusu kim?

MLS'de oynayan en genç oyuncu, eski Benfica forveti Freddy Adu.

32 yaşında olan Adu, 2004 yılında henüz 14 yaşındayken DC United formasıyla San Jose Earthquakes'a karşı çıktığı maçta tarih yazdı.

Ve sadece iki hafta sonra, DC'nin MetroStars'a karşı 3-2 kaybettiği karşılaşmada skor üreterek Amerika'nın en üst liginde en genç golcü oldu.

Avrupa'da forma giyen en genç oyuncular kimler?

Avrupa'nın 'beş büyük' ​​ligindeki en genç oyunculara gelince, Premier Lig'de Liverpool orta saha oyuncusu Harvey Elliott, Mayıs 2019'da 16 yıl 30 günlükken Fulham forması ile Wolves'a karşı oynayarak rekor kırmıştı.

Bologna'lı genç Wisdom Amey, geçen sezon Serie A'da 15 yıl 274 günle İtalya'nın en genç yıldızı olarak tarihe geçti. Kalman Gerencseri ise 1960'tan bu yana Ligue 1'de rekor kırarak en genç oyuncu oldu.

La Liga tarihinin en genç oyuncusu, Haziran 2020'de 15 yıl 219 günle Mallorca'da Real Madrid'e karşı forma giyen Luka Romero.

2020'de Hertha Berlin'de oynanan deplasman maçının ikinci yarısında Erling Haaland'ın yerine giren Youssoufa Moukoko, 16 yaş, bir gün ile Bundesliga'da rekorun sahibi.

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