Futbol yaşantısını noktalayan efsane orta saha oyuncusu eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu överken, altyapı sorunlarına dikkat çekti.

Almanya'nın EURO 2024'e veda etmesiyle birlikte aktif futbolculuk yaşantısını noktalayan Toni Kroos, Real Madrid'de birkaç yıl boyunca birlikte top koşturduğu eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu özel kılan yeteneklerini açıkladı.

Kroos, ayrıca genç futbolcuların ve toplumun yaşadığı problemlere de değindi. Efsane futbolcu, ZDF Podcast'te Markus Lanz ve Richard David Precht ile yaptığı söyleşide, "Gerçekten azaldığını fark ediyorsunuz. Ayrıca çok daha azıyla yetinildiği ve bunun öğretilme şekliyle ilgili olduğu hakkında bir hisse sahibim" dedi.

Altyapı futbolunda sonuçların sayılmamasının kimsenin kaybettiğinde üzülmemesi için yapılan bir değişiklik olduğunu ifade eden Kroos, bunun "tamamen yanlış yönde" gittiğini düşündüğünü belirtirken, "Eğer kazanmak istiyorsam, kaybetmeyi de öğrenmeliyim. Bu, bizim gerçekten ihtiyacımız olan bir şey" dedi.

Gösteriş sorunu

Real Madrid'in uzun yıllar formasını giyen ve Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kariyerine son veren Kroos, profesyonel futbolcuların zenginliği ve genç oyuncuların bu zenginlikle nasıl başa çıktığı hakkında da konuştu.

Kroos, "Bir arabayla fotoğraf paylaşmakla ilgili değil. Ben de bunu yaptım çünkü hoşuma gidiyor, bir Ferrari'm de var. Ancak gösteriş yapmakla bir rüyayı gerçekleştirdiğini göstermek arasındaki farkı iyi anlamak gerekiyor. Ne yazık ki bu denge çok değişti. Bir ahlak dersi vermek istemiyorum, ama parayla daha iyi şeyler yapabileceğinizi göstermek iyi bir şey" dedi.

Ronaldo çok özel

Eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Kroos, "O, elbette özel bir oyuncu, her zaman kutuplaştırıcı olmuştur. O, savunma yapacak biri değil, oyunları kazandıracak biri. O zamanlar Real'de Cristiano, savunma koşularını atladığında kimse ona kızmazdı" dedi. Portekizli yıldızın hala önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Kroos, "Etrafında çok güçlü oyuncular var, ama o hala hırsı ve iddiası ile sabit bir direk. Hızını kaybetmiş olabilir ama gol atma konusunda hala çok iyi. Onu Real'e koy ve hala sezon başına 20-25 gol atar. Bu hafife alınmamalı" dedi.