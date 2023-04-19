Cristiano Ronaldo'nun, Al Hilal maçında Lionel Messi tezahüratlarına verdiği fiziksel yanıt başına bela oldu.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a transfer olduğundan bu yana rakip takım taraftarları tarafından Lionel Messi tezahüratlarıyla karşılanıyor.

Bu durum, geçtiğimiz salı günü oynanan Al Hilal - Al Nassr maçında da devam etti ve tribünler, Ronaldo'yu kızdırmak için ısınma hareketleri esnasında hep bir ağızdan 'Messi' diye haykırdı.

Ronaldo ise soyunma odasına giderken, kasığını tutuyormuş gibi yaptı ve Portekizli yıldızı bu müstehcen hareketi, tepkilere neden oldu?

"Cristiano Ronaldo sınır dışı edilsin!

Görüntünün sosyal medyada viral olmasının ardından Suudi Arabistan kamuoyu, Ronaldo'ya oldukça tepkiliydi. İslam dünyasının Ramazan ayında olması, Portekizli yıldızın bu hareketinin daha büyük tepki almasına neden oldu.

Taraftarlar, Ronaldo'nun bu hareketini sosyal medyada yorumlarken oldukça agresifti. Hatta bazıları, Portekizlinin sınır dışı edilmesini bile talep etti.

İşte Arap taraftarlardan bazılarının yorumları:

"Ceza almazsa dünya çapında bir skandal olur."

"Bu tacizci sınır dışı edilmeli. Bizim insanımızın, kırmızı çizgimizdir."

"Ahlaksız bir hareketti. Sizden, beklediğimiz kararı istiyoruz. Suudi futbolunun itibarına, Ramazan ayının kutsallığına ve toplumun üzerinde durduğu ahlaka olan ilginizi biliyoruz."

Cristiano Ronaldo'nun bu hareketinden dolayı ceza alıp almayacağı merakla bekleniyor.