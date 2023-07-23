Ousmane Dembele'nin, Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo ile forma giymesini sağlayacak teklifi geri çevirdiği bildirildi.

Fransız yıldız hâlâ Camp Nou'da

Sözleşmedeki serbest kalma maddesi aktif

Barca ile yeni şartlar üzerinde anlaşmak istiyor

NE OLDU? Fransa Millî Takımı'nın kanat oyuncusu, hâlâ Barça'nın kendisiyle sözleşme uzatmasını umuyor. Dünya Kupası sahibi oyuncu, tercihinin Camp Nou'da kalmak olduğunu açıkça belirtti.

BÜYÜK RESİM: Al-Nassr, mevcut kontrattaki 50 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini tetikleyecek bir teklif vererek Dembele'nin geleceğiyle ilgili belirsizlikten yararlanmayı umuyordu. Halihazırda Cristiano Ronaldo ve eski Inter yıldızı Marcelo Brozovic'e sahip olan, büyük harcama yapan Suudi Arabistan ekibi, Dembele'ye beş yıllık bir sözleşme boyunca sezon başına 40 milyon Euro ödemeye razıydı.

VE DAHA FAZLASI: Footmercato, Dembele'nin Orta Doğu'ya gitme arzusu olmadığı için bu yaklaşımı geri çevirdiğini bildirdi. Kanat oyuncusu bunun yerine, Barça ile yeni kontrat üzerinde görüşüp düşük olan serbest kalma maddesini de yükseltmek istiyor.

HİKÂYENİN İKİ FOTOĞRAFI:

Getty

Getty

SIRADA NE VAR? Dembele, Neymar'ın Paris Saint-Germain'e satışından elde edilen para ile Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya katıldı. 2017'den beri Barça'da olan Fransız, sakatlık sorunlarının gölgesinde altı sezonda 185 maça çıktı ve 40 gol kaydetti.