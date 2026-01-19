Cristiano Ronaldo'ya 8.5 milyon euroluk pandemi piyangosu

Cristiano Ronaldo, eski kulübü Juventus ile yaşadığı uzun soluklu hukuki mücadelenin ardından önemli bir kazanım elde etti. Portekizli yıldız, Torino İş Mahkemesi’nin verdiği nihai kararla birlikte, pandemi döneminde ertelenen maaşlarının yarısı olan yaklaşık 8,5 milyon euroyu alma hakkı kazandı.

Pandemi sürecinde Juventuslu futbolcular, kulübün yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle 2020 yılının mart ayı ile 2021 yılının nisan ayı arasında dört aylık maaşlarını ertelemeyi kabul etmişti. Ancak bu ödemelerin büyük bölümü futbolculara hiçbir zaman yapılmadı.

Ronaldo cephesi ise, kendisine kulüp tarafından net olarak 17 milyon euro ödeme sözü verildiğini savunarak hukuki süreç başlatmıştı.

Tahkim ve mahkeme süreci

Geçtiğimiz yıl verilen ilk tahkim kararında, hem Ronaldo’nun hem de Juventus’un süreçte sorumluluğu bulunduğu belirtilmiş ve kulübün ertelenen maaşların yarısını ödemesine hükmedilmişti. Juventus bu karara itiraz ederek dosyayı Torino İş Mahkemesi’ne taşımıştı.

Ancak iş hukuku yargıcı Gian Luca Robaldo, ilk kararı onayladı ve Juventus’un itirazını reddetti.

İtalyan basınına göre, Juventus söz konusu tutarı 2023-24 bütçesine daha önce dahil ettiği için ek bir mali yaptırımla karşılaşmayacak. Bununla birlikte Serie A devinin karara bir kez daha temyize gitme ihtimali bulunuyor.

Juventus kariyeri

Ronaldo, Real Madrid’den Juventus’a transfer olduktan sonra 2018 ile 2021 yılları arasında İtalyan ekibinin formasını giydi. Siyah-beyazlı kulüpte çıktığı 134 maçta 101 gol atan yıldız futbolcu, iki Serie A şampiyonluğu ve bir Coppa Italia zaferi yaşadı. 2021 yılında ise yaklaşık 12,8 milyon euroluk bir anlaşmayla Manchester United’a geri döndü.

41 yaşına girmeye hazırlanan Ronaldo, kariyerini şu anda Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr’da sürdürüyor.