Cristiano Ronaldo, Manchester United'dayken iki kadının telefon numaraları karşılığında lüks arabasını gözden çıkarmış.

Eski Man Utd çalışanı Ronaldo ile ilgili konuştu

Ronaldo, yıldızların numaralarını istedi

Karşılığında Porsche aracını vermeyi teklif etti

NE OLDU? United'ın eski masözü Rod Thornley, Under The Cosh podcast'ine yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo'nun 2003 ve 2009 yılları arasında şarkıcı Kimberly Wyatt ve Kylie Minogue'nin kız kardeşi Dannii'nin telefon numaralarını istediğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Thornley, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Ona masaj yaparken televizyonda X Factor vardı. 'Bu kız kim?' diye sordu. Kylie Minogue'nin kız kardeşi Dannii Minogue'yi kastetti. Sonra, 'Tamam, bana onun numarasını alabilir misin?' diye sordu. Ben o dönemde masördüm ama çevrem genişti. 4-5 gün içinde Dannii Minogue'nin numarasını buldum ve ona verdim. Birkaç kez görüştüler, ancak kayda değer bir şey olmadı."

BÜYÜK RESİM: Thornley ayrıca Ronaldo'nun, 2009'da Real Madrid ile sözleşme imzalamasından kısa bir süre önce Wyatt'ın telefon numarasını bulması karşılığında kendisine Cabrio Porsche aracını yarı fiyatına verme teklifinde bulunduğunu söyledi:

"Cumartesi gecesi X Factor tekrar yayındaydı. Kimberly Wyatt'ı kastedip, 'Bana onun numarasını alabilir misin?' diye sordu. Ben de, 'Tamam, ancak karşılığında bana ne vereceksin? Sana her yerden kızların numaralarını alıyorum ancak ben bundan hiçbir şey kazanamıyorum' dedim. Yanıt olarak, 'Arabamı beğendin mi? Real Madrid'e gittiğimde onu ana yarı fiyatına satarım' dedi.

"Wyatt'ın numarasını almam 10 dakika kadar sürdü. Ona ilettim. Tabii ki sezon sonunda, anlaşmanın hâlâ geçerli olup olmadığını sordum. Evet, sözüne sadık kaldı. Ronaldo'ya 60 binlik bir araba için 30 bin verdim. Ertesi gün arabayı 50 bine sattım!"

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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SIRADA NE VAR? Al Nassr'da forma giyen Ronaldo, 24 Nisan Pazartesi günü Al-Wehda'ya karşı Kral Şampiyonlar Kupası yarı finalinde sahaya çıkacak.