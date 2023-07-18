Cristiano Ronaldo, "Suudi Ligi ABD'den çok daha iyi” diyerek ezeli rakibi Messi'yi hedef aldı. CR7 ayrıca Türkiye Ligi üzerinden de yorum yaptı.

Portekizli yıldız Orta Doğu'da oynamaya devam ediyor

Al-Nassr için oynamaktan keyif alıyor

Lionel Messi ise MLS ekibi Inter Miami'ye gitti

NE OLDU? Portekizli süperstar, Katar'daki 2022 Dünya Kupası finallerinin ardından Al-Nassr'a katılma kararı aldı ve o günden beri Orta Doğu'da. Messi ise Paris Saint-Germain'deki sözleşmesi sona erdikten sonra Avrupa futbolundan ayrıldı ve MLS takımı Inter Miami'ye imza attı. Bu transferin ardından Suudi Arabistan'a olan ilginin azaldığı söylendi.

RONALDO NE DEDİ? Ronaldo, beş Ballon d'Or kazananı Messi'nin ABD'ye gitmekle kolay yolu seçtiğini öne sürdü ve gazetecilere kendisini gelecekte nelerin beklediği sorulduğunda şunları söyledi: "Benim için Avrupa'ya dönme olasılığı kapalı. Zaten 38,5 yaşındayım ve buna değmez. Avrupa çok kalite kaybetti. En iyilerden biri olarak sadece Premier Lig var. İspanya La Liga, eski seviyesini kaybetti. Portekiz 'zirve' değil, Almanya da çok kalite kaybetti. Amerika? Hayır, Suudi Ligi ABD'den çok daha iyi."

BÜYÜK RESİM: Ronaldo; Sporting, Manchester United, Real Madrid ve Juventus ile Avrupa'da zaman geçirdi. Şimdilerde Karim Benzema, Roberto Firmino, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic ve Marcelo Brozovic gibi isimler de Suudi Arabistan'da kendisine katıldı. Ronaldo ayrıca Suudi Ligi'nin bir yıl içinde Türkiye Ligi ve Hollanda Ligi'ni geçeceğini iddia etti.

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SIRADA NE VAR? Ronaldo, geçen sezonu Al Nassr ile kupa kazanamadan tamamladı. Ancak 19 maçta 14 gol kaydetti ve hâlâ Portekiz Milli Takımı'nda yer alıyor.