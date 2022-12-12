Cristiano Ronaldo, Portekiz'in eski yıldızı Figo ile Fernando Santos'u birbirine düşürdü: "Şarlatan"

Portekiz'in eski kaptanı Figo, Cristiano Ronaldo'yu 2022 Dünya Kupası'nda yedek bıraktığı için Fernando Santos'a yüklendi.

Cristiano Ronaldo, İsviçre ve Fas maçına yedek başladı

Portekiz, 2022 Dünya Kupası'na veda etti

Figo, Fernando Santos'a şarlatan dedi

NE OLDU? Portekiz, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Cristiano Ronaldo'nun son 16 turunda İsviçre maçına ve çeyrek finalde ise Fas maçına yedek başlaması bir hayli eleştirildi. Portekiz'in eski kaptanı Figo da Fernando Santos'a yüklendi.

NE SÖYLENDİ? Figo, Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos hakkında şunları söyledi: "Fernando Santos denilen şarlatan bütün ülkenin umutlarını söküp aldı. Elinde bastonla yürüyor halde bile olsa bir çeyrek final maçında Cristiano Ronaldo’yu yedek başlatamazsın."

BÜYÜK RESİM: Figo ayrıca Fernando Santos'u şu sözlerle de eleştirmişti: "Cristiano Ronaldo yedek kulübesindeyken Dünya Kupası'nı kazanamazsınız. İsviçre'ye karşı kazandınız. Harika sonuç. Ama bunu her maçta yapabilir misin? Hayır. Ronaldo'yu dışarıda bırakmak bir hataydı, bu kayıp takım yönetiminde ve teknik direktörde"

CRISTIANO RONALDO'YU NE BEKLİYOR? Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo şu anda serbest oyuncu statüsünde ve ara transfer dönemi için yeni takımını belirleyecek.

Daha fazlası