Luka Modric, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile oynayacakları yarı final öncesi Hırvatistan'ın asla pes etmeyen yapısını Real Madrid'e benzetti.

Modric, Hırvatistan ile Real Madrid'i karşılaştırdı

İki takımın benzer tutuma sahip olduğunu söylüyor

Yarı finalde PSG'nin yıldızı Messi ile karşılaşacaklar

NE OLDU? 37 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hırvatistan ile birlikte Brezilya'yı eleyerek üst üste ikinci kez Dünya Kupası yarı finaline yükseldi. Bir sonraki maçta Barcelona'nın eski yıldızı Lionel Messi ile karşılaşacak olan Luka Modric, Hırvatistan'ı Real Madrid'e benzetti.

NE SÖYLENDİ? El Chiringuito'ya konuşan Luka Modric şunları söyledi: "Real Madrid ile aynı DNA'ya sahibiz. Çünkü her zaman sonuna kadar devam edip asla pes etmiyoruz."

BÜYÜK RESİM: Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric, Messi hakkında ise Television Espanola'ya şunları söyledi: "Büyük bir takıma karşı yarı final oynayacağız. Sadece bir oyuncuya karşı değil. Tabii ki Leo önemli bir oyuncu. Onu durdurmakta zorlanacağız ama hazırlıklıyız ve her şeyimizi ortaya koyacağız. Umarım finale yükselmek için yeterli olur"

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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HIRVATİSTAN İÇİN SIRADA NE VAR? Zlatko Dalic'in ekibi, 13 Aralık'ta Arjantin karşısında turnuva tarihinde üçüncü kez yarı final oynayacak.