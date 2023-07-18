Lionel Messi'nin yeni evi MLS ve Suudi futbolu ile ilgili açıklamalarının ardından Cristiano Ronaldo'ya "çok fazla nargile içtiği" söylendi.

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, futbol hayatına Al-Nassr'da devam ederken Suudi Pro Ligi'nin Amerikan futbolunun en üst kademesinden daha üstün olduğunu cesurca ifade etti. CR7 ardından Pro Lig'in, Hollanda Eredivisie ve Türkiye Süper Ligi'ni geçeceğini iddia etti. Ronaldo, Lionel Messi'nin yeni ligi MLS ile ilgili ise, "Suudi Ligi, ABD'den çok daha iyi" yorumunu yaptı. Buna yanıt olarak Chivas USA, Philadelphia Union ve FC Cincinnati gibi takımlarda forma giyen eski MLS yıldızı Mike Lahoud, Ronaldo'ya tepki gösterdi.

NE SÖYLEDİ? Lahoud, CBS Sports'a verdiği demeçte şunları söyledi: "Ronaldo çok fazla nargile içiyor. Suudi Pro Ligi'nin bir yıl içinde bu liglerden [Eredivisie & Türkiye Super Lig] daha iyi olması açısından gülünç bir açıklama. Bu, Lionel Messi'nin açıklanmasının hemen ardından geliyor. Messi tam da 2026 Dünya Kupası'nda dünyanın oyununu Kuzey Amerika'nın kapısına getirmekten bahsederken, Cristiano Ronaldo'dan bunu gördük. Bu tamamen Messi ve alaka düzeyi ile ilgili. Ayrıca Juventus'tan ayrıldığında Serie A hakkında söyledikleri, takımı darmadağın etmişti.

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SIRADA NE VAR? Ronaldo'ya Orta Doğu'da Karim Benzema, Roberto Firmino, Marcelo Brozovic, Ruben Neves ve Kalidou Koulibaly gibi bir dizi ünlü isim katıldı. Ancak Messi'nin Miami'ye gelişi de MLS'in seviyesini yükseltti. Beklenti, Amerika'da futbolun daha da büyümesi yönünde.