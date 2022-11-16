Cristiano Ronaldo'nun söylediklerine takım arkadaşı Raphael Varane'den yanıt: "Bizi etkiliyor"

Manchester United savunmacısı Raphael Varane, Cristiano Ronaldo'nun Piers Morgan ile yaptığı röportajının soyunma odasını etkilediğini söyledi.

Varane, Ronaldo'nun açıklamalarının ardından 'sakinlik' istiyor

Durumu tek başına düzeltemeyeceklerine inanıyor

Ancak alınan karar ne olursa olsun oyuncuların kabul edeceğini söylüyor

NE OLDU? Manchester United formasıyla sezonu sakatlıklarla geçiren 29 yaşındaki stoper, Cristiano Ronaldo'nun röportajını değerlendirdi. Portekizli yıldızın kulübü ve Erik ten Hag'ı eleştirmesinin soyunma odasını etkilediğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Europe1 radyosuna konuşan Raphael Varane şunları söyledi: "Tabii ki bu bizi etkiliyor. Yaşananları ve söylenenleri takip ediyoruz. Kendi imkanlarımızla durumu sakinleştirmeye çalışıyoruz. Cristiano Ronaldo bir yıldız, hatta daha fazlası. Bu yüzden duruma mesafeli olmaya çalışıyoruz, yani tek başımıza bir şeyleri değiştirmeye çalışmıyoruz, kollektif davranıyoruz. Takım için en iyisini istiyorum. Karar ne olursa olsun oyuncular olarak kabul edeceğiz ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo ile Varane, Real Madrid'de birlikte sayısız kupa kaldırdı. Portekizli yıldızın söylediklerinin oyuncuları etkilediğini açıklıyor ama aynı zamanda potansiyel bir disiplin cezası için tarafsız kalıyor.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

VARANE & RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Ekim ayında oynanan Chelsea maçında sakatlanan Varane kulüpte henüz forma giyemedi ancak Fransa'nın Dünya Kupası kadrosunda yer aldı. Cristiano Ronaldo ise tartışmalı röportajının ardından Katar'da ne yapacak merakla bekleniyor.

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