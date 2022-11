PSG yıldızı Neymar, Kylian Mbappe ve Messi ile ilişkisini değerlendirdi: "Onlarla oynamak harika"

Neymar, Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe ve Lionel Messi ile birlikte oynamanın ne anlama geldiğini açıkladı.

Neymar, Mbappe ve Messi ile olan ilişkisini değerlendirdi

Mbappe'nin daha genç olduğunu söylüyor

Messi'ye Dünya Kupası'yla ilgili şaka yaptığını anlatıyor

NE OLDU? PSG'nin yıldız üçlüsü, Dünya Kupası için takımdan ayrıldı. Neymar, sorun yaşadığı iddia edilen Kylian Mbappe ile ilişkisini anlattı. Brezilyalı, Mbappe'yi överken daha genç olduğunun da altını çizdi. Ayrıca Neymar, Lionel Messi'ye Dünya Kupası'yla ilgili şaka yaptığını anlattı.

NE SÖYLENDİ? The Telegraph'a konuşan Neymar şunları söyledi: "Belli ki herkesin Dünya Kupası'yla ilgili büyük umutları var. Herkes Dünya Kupası'nda olmak istiyor." "Messi ile pek tartışmıyoruz ama finalde yollarımızın kesişmesi üzerine şakalaşıyoruz. Messi'ye şampiyon olacağımı ve finalde onu yeneceğimi söyleyip güzel bir kahkaha atıyorum. Onunla ve Kylian ile oynamak büyük zevk. Uzun süredir dünyanın en iyisi olan Messi ile Kylian gerçekten harika. Kylian potansiyelini yansıtan genç bir oyuncu. Daha büyümesi gerekiyor ve yapacak çok şeyi var. İyi oyuncularla oynamak her zaman harikadır, kazanma şansınız daha yüksek olur ve ben her zaman bunu tercih etmişimdir."

BÜYÜK RESİM: PSG'nin yıldız üçlüsü hakkında birçok iddia ortaya atıldı. Messi ve Neymar'ın ilişkisi, Barcelona yıllarından beri güçlü olurken dünyanın en pahalı futbolcusu olan Mbappe'nin onlarla ters düştüğü biliniyor. Ancak sezonun ilk yarısında PSG için 23 gol kaydettiler.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

NEYMAR İÇİN SIRADA NE VAR? 30 yaşındaki oyuncu, Brezilya'ya ülke tarihinin altıncı Dünya Kupası'nı kazandırmak için Katar'a gidiyor. Ancak önce bu yolda PSG'den iki takım arkadaşını devirmesi gerekecek.

