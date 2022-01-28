Rafael Benitez ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe ile yolları ayrılan Vitor Pereira ile masaya oturan ancak taraftarların Portekizli teknik direktöre tepkileri nedeniyle geri adım atan Everton yönetimi, kulübün efsane ismi Wayne Rooney'den olumsuz cevap aldı.

Rooney, Derby County'deki görevini sürdüreceğini belirtti.

Ne söylendi?

Everton yönetiminin menajeri aracılığıyla kendisinden bir randevu talebinde bulunduğunu aktaran Rooney bu teklifi kabul etmediğini söyledi:

"Everton yönetiminin bu talebini kabul etmedim. Bir gün Premier Lig'de görev yapacağıma inanıyorum ve bugün itibarıyla buna yüzde 100 hazırım ama benim için önemli olan basamakları sırayla çıkmak. Derby'deki görevime devam etmek istiyorum"

Rooney Everton'da bir efsane

Everton altyapısından yetişen Rooney çok genç yaşta A takıma yükselmiş ve İngiltere'nin en önemli hücum oyuncularından birine dönüşmüştü.

Everton için forma giydiği 77 karşılaşmada 17 gol atan efsane isim, 2004'te Manchester United'a transfer olmuş ve kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olmayı başarmıştı.

Premier Lig zaferlerinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşayan Rooney, 2017'de Everton'a geri dönmüş ve bir yıl daha forma giymişti.

2019'da oyuncu-antrenör olarak katıldığı Derby'de Phillip Cocu'nun ayrılmasının ardından görevi devralan genç teknik direktör, bu sezon 21 puanı silinen takımını ligde tutma savaşı veriyor.

Öte yandan Rooney'den olumsuz cevap alan Everton yönetiminin kısa bir süre içerisinde son olarak Chelsea'de çalışan Frank Lampard ya da Vitor Pereira ikilisinden birini göreve getirmesi bekleniyor.

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