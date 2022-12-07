Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den Fernando Santos'a sitem: "Ne yazık!"

Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, Portekizli yıldızın İsviçre maçına yedek başlaması hakkında konuştu.

Portekiz, İsviçre'yi yenerek çeyrek finale yükseldi

Cristiano Ronaldo maça yedek kulübesinde başladı

Portekizli yıldızın sevgilisi Georgina Rodriguez bu duruma sitem etti

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, Portekiz'in İsviçre ile oynadığı 2022 Dünya Kupası son 16 turu maçına yedek kulübesinde başladı. Karşılaşmanın 73. dakikasında oyuna girene kadar stadyumdaki taraftarlar onun adını haykırdı. Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez bu duruma sosyal medya hesabından sitem etti.

NE SÖYLENDİ? Georgina Rodriguez kişisel Instagram hesabından şunları söyledi: "Tebrikler Portekiz. 11 oyuncu marşı söylerken tüm gözler onların üzerindeydi. Dünyanın en iyi oyuncusunu 90 dakika boyunca zevkle izleyememek ne yazık! Taraftarlar seni istedi ve adını haykırmaktan vazgeçmediler. Umarım Tanrı ve sevgili dostun Fernando Santos el ele vermeye devam eder ve bizi bir gece daha heyecanlandırırlar."

FERNANDO SANTOS, RONALDO'YU NEDEN YEDEK BIRAKTI? İsviçre karşısında aldıkları 6-1'lik galibiyetin ardından Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo'yu yedek bırakmamın nedenini zaten açıkladım. Bu bir maç stratejisiydi. Tüm oyuncularım değerli ama birbirlerinden farklılar. Dalot ve Raphael ile başladım fakat Cancelo da harika bir oyuncu. İsviçre'ye karşı ihtiyaç duyduğumuz kadronun bu olduğunu düşündüm. Benimle Ronaldo arasında herhangi bir sorun yok, biz birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz. Ronaldo örnek teşkil eden büyük bir kaptan."

PORTEKİZ İÇİN SIRADA NE VAR? Fernando Santos'un öğrencileri, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde 10 Aralık'ta Fas ile karşılaşacak.

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