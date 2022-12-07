Cristiano Ronaldo, 400 milyon euro'ya Al-Nassr'a transfer olacağı iddialarına yanıt verdi

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a 400 milyon euro karşılığında transfer olacağı iddialarına yanıt verdi.

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a imza attığı konuşuluyor

Portekizli şu anda kulüpsüz

Ancak 400 milyon euro'luk transfer iddialarını yalanlıyor

NE OLDU? 37 yaşındaki oyuncunun, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile yılda 200 milyon euro kazanacağı iki yıllık anlaşma yaptığı iddia edildi. Ancak Cristiano Ronaldo bu iddiaları hızlı bir şekilde yalanladı. Portekiz ile Dünya Kupası'na odaklanan yıldız, İsviçre maçının ardından gazetecilere, "Hayır, Al-Nassr iddiaları doğru değil" dedi.

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo, Portekiz'in İsviçre ile oynadığı son 16 turu maçında yedek kulübesindeydi. Onun yerini alan yedek forvet Gonçalo Ramos hat-trick yaparak performansıyla göz doldurdu.

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