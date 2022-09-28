NE OLDU? Manchester United'da yedek kulübesine hapsolan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmedi, ancak birçok büyük fırsatı kaçırdı.

Çek Cumhuriyeti'ni kolayca yendiler, fakat İspanya'ya 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadılar.

İkinci maçtan sonra, Ronaldo kendi ülkesinde yerden yere vuruldu ve bu durum, kız kardeşini çileden çıkardı.

NE DEDİLER: Ronaldo'nun kız kardeşi Katia Aveiro, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şu anki zamanlar beni hiç şaşırtmıyor.

"Portekizliler yedikleri tabağa tükürürler, bu hep böyle olmuştur.

"Portekiz'e her zaman sahip çıkanlara yardım etmek gerekiyor. Ama Portekizliler [taraftarlar] hasta, önemsiz, ruhsuz, ve aptal...

"Ve sonsuza dek nankör olarak kalacaklar."

BÜYÜK RESİM: Bunun Ronaldo'nun son Dünya Kupası olması bekleniyor ve Ronaldo 2022 kadrosunda önemli bir figür olarak zirveye çıkmayı umuyor.

Ancak zayıf formu, bazı insanların onu eleştirmesine sebep oluyor ve ilk 11'de yer almaması için baskı yapılıyor.

İKİ FOTOĞRAFTA: