Portekizli hoca, Maviler'in hocalığını yaptığı dönemde kötü gidişatın sadece kendisine bağlı olmadığını vurguluyor.

Andre Villas-Boas, Tottenham Hotspur'da oynadığı dönemde ısrarla Luka Modric'i Chelsea'ye istediğini açıkladı.

Ayrıca Portekizli hoca, ilerleyen dönemde Galatasaray formasını da giyen yıldızlar hakkında da konuştu.

44 yaşındaki Portekizli teknik direktör, 2011'de Stamford Bridge'de görevlendirildi ve Batı Londralılar, onu önceki sezon yükselişe geçtiği Porto'dan almak için 13,3 milyon Sterlin'lik bir dünya rekoru tazminat ücreti ödedi.

Ancak, Villas-Boas ile Roman Abramovich birlikteliği sadece dokuz ay sürdü.

West Bromwich Albion'a 1-0 mağlup olduktan sonra görevinden alındı ​​ve Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi umutlarını sonlandırdı.

Ligin sonuna kadar görevde olan geçici patron Roberto Di Matteo, penaltı atışlarıyla Bayern Münih'i yenerek ilk Şampiyonlar Ligi'ni Maviler'e kazandırdı.

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Ne söylendi?

Stamford Bridge'deki kısa süreli görevi hakkında konuşan Villas-Boas, yaz transfer döneminde desteklenmediğine inanıyor.

The Telegraph'a verdiği demeçte, "Elbette sezon başında [Luka] Modric'i kaçırdık.

"Modric anlaşması yapılmayacaksa, [Joao] Moutinho anlaşması yapılacaktı. O zamanlar Roman [Abramovich]'in vaadi buydu.

"Modric anlaşmasını yaptığımızı düşündüm ve sonraki sezon Real Madrid'e gitti.

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"Sonra Moutinho anlaşması Porto ile yapılacaktı, ama sorun [Chelsea için] Porto'nun sol beki Alvaro için yapılan anlaşmaydı.

"Roman'ın canı sıkıldı. Yani, ne Modric, ne Moutinho… Kış transfer döneminde alınamadılar.

"Çin'den ayrılmak isteye Carlos Tevez'i istedik ve aniden ondan da vazgeçtiler.

(Radamel) Falcao gelmek üzereydi, ama o da alınamadı. Ocak ayında ayrılıp ayrılmayacağına karar veremeyen (Didier) Drogba da vardı ve çok kararsızdı.

Harry Redknapp'ın Tottenham'da ayrılmasının ardından Villas-Boas, 2012/13 sezonunun başlangıcından önce Chelsea'nin Londra'daki rakiplerine katılmak için Kuzey'e yöneldi.

Real Madrid'e 30 milyon Sterlin'e transfer olan Modric ile sadece 2 ay çalışabildi.

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