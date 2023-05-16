Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, oğlu ile Georgina Rodriguez arasındaki kavga söylentilerine çok kızdı.

Ronaldo-Rodriguez ilişkisi mercek altında

Raporlar birbirlerinden uzaklaştıklarını iddia ediyor

Ronaldo'nun annesi dedikoduları yalanladı

NE OLDU? İspanyol TV programı Socialite, Ronaldo'nun Riyad'daki bir alışveriş merkezinde saatlerce alışveriş yapan Rodriguez'den en sonunda "bıktığını" ve yakında farklı yolları izleyebileceğini iddia etti. Ancak model, herhangi bir anlaşmazlığı reddetti ve sosyal medyadaki bir gönderide "yalnızca aptalların" bu dedikoduya inandığını belirterek yanıt verdi. Ronaldo da kısa süre sonra aynı şeyi yaptı ve Rodriguez ile yemek yedikleri fotoğrafı paylaşarak, "Aşk için şerefe" notunu düştü. Ronaldo'nun annesi Aveiro ise geçtiğimiz günlerde Portekiz'de bir mağazanın açılışını yaparken puslu havayı daha da temizledi ve bu söylentileri "yalan" olarak nitelendirdi.

NE SÖYLENDİ? Ronaldo'nun annesi, oğlunun ilişkisiyle alakalı çıkan ayrılık haberlerine, "Hepsi yalan. Her çift tartışır ama yazılanlar yalan" yorumunu yaptı.

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Essentially Sports

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SIRADA NE VAR? Ronaldo salı akşamı, Suudi Pro Lig mücadelesinde Al Nassr'ın Al-Ta'ee ile oynayacağı maçta sahada olacak.