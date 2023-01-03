Portekizli efsanenin Avrupa futboluna Newcastle United ile dönebileceği öne sürüldü.

Manchester United ile olan kontratının feshedilmesinin ardından Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'a transfer olan efsane oyuncu Cristiano Ronaldo, yeni takımı için sağlık kontrolünden geçti. Al-Nassr oyuncusu olarak yeni takımının taraftarlarına lanse edilmeden önce son prosedürler için sağlık kontrolüne giren Ronaldo yeni takımı için ilk maçına çıkmaya hazırlanırken, sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Ronaldo'un Al-Nassr ile olan sözleşmesinde, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu tarafından satın alınan Newcastle United'a yönelik özel bir madde olduğu öne sürüldü.

Şampiyonlar Ligi faktörü

İddiaya göre Newcastle Premier Lig'de sezonu ilk dört sıra içerisinde tamamlaması ve Şampiyonlar Ligi vizesi alması halinde Ronaldo gelecek sezon Newcastle'da oynamak için Al-Nassr'dan ayrılacak.

Tüm bu haberlere rağmen yeni takımıyla Suudi Arabistan Ligi'ni kazanmaya odaklanan 37 yaşındaki oyuncunun yeni takımıyla ilk maçına ne zaman çıkacağı da merakla bekleniyor.

16 takımlı ligde en yakın rakibi Al Shabab'dan bir maç fazla oynayan ve bir puan farkla liderlik koltuğunda oturan Al-Nassr'ın Ronaldo'yu 14 Ocak'ta oynanacak Al Shabab deplasmanında sahaya sürmesi bekleniyor.