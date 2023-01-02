Al-Nassr patronu Rudi Garcia, Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan kulübüne transferini değerlendirirken Lionel Messi ile ilgili şaka yaptı.

Ronaldo, Al-Nassr'a transfer oldu

İki yıllık anlaşmaya imza atıyor

Garcia, önce Messi'yi istediğine dair şaka yaptı

NE OLDU? Al-Nassr, 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo ile iki yıllık anlaşma imzalayacağını açıkladı. Ancak Al-Nassr teknik direktörü Rudi Garcia, Dünya Kupası zaferi yaşayan Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi'yi istediği konusunda şaka yaptı.

NE SÖYLENDİ? Basın toplantısında konuşan Garcia, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr transferini değerlendirirken şunları söyledi: "Önce Doha'dan Messi'yi getirmek istedim. Onu doğrudan buraya getirmeye çalıştım."

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrıldıktan sonra Real Madrid'e imza atmayı beklediği öğrenildi. Ancak Carlo Ancelotti'nin ekibi, Portekizli yıldıza ilgi göstermeyince Al-Nassr transferi gerçekleşti.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Al Nassr

Getty

al nassr twitter

AL-NASSR İÇİN SIRADA NE VAR? Al-Nassr'ın bir sonraki maçı 5 Ocak'ta ancak Cristiano Ronaldo bu mücadelede yer almayabilir. 14 Ocak'taki Al-Shabab maçında oynaması daha muhtemel görünüyor.