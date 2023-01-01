İspanyol basını Suudi Arabistan'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun imzayı atmadan önce Real Madrid'den teklif beklediğini öne sürdü.

İspanyol basınından Marca Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun bu tercihi yapmadan önce eski takımı Real Madrid'den teklif beklediğini öne sürdü.

Tüm maçlarda 451 gol attığı Real Madrid'e geri dönmek isteyen Ronaldo buna rağmen İspanyol ekibinden beklediği karşılığı bulamayınca Suudi Arabistan'a gitti.

Suudi Arabistan'da futbol oynadığı sürece yılda 173 milyon sterlin kazanacak olan Portekizli yıldız takımının 2018-2019 sezonundan bu yana ilk şampiyonluğunu elde etmesi için mücadele edecek.

Real Madrid'in tesislerinde çalışmıştı

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra önceliği Avrupa'da kalmak olan Ronaldo buna rağmen Avrupa'da istediği transfer teklifini alamamıştı.

Dünya Kupası'nda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan yıldız oyuncu, çok sayıda transfer söylentisine rağmen yaptığı tercihle hayranlarını şaşırttı.

Spor tarihinin en büyük kontratına imza atan Ronaldo'nun adı Manchester United'dan ayrılmasının ardından eski takımı Sporting Lizbon, Real Madrid ve Bayern Münih gibi takımlarla anılmıştı. Dünya Kupası'nın ardından bireysel antrenmanlarını Real Madrid'in tesislerinde sürdüren Ronaldo, yeni takımına kısa bir süre içerisinde katılacak.