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Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, mide rahatsızlığı nedeniyle Portekiz antrenmanına çıkamadı

Samet Çayır
11:45 GMT+3 17.11.2022
Cristiano Ronaldo pre World Cup training Portugal 2022
Manchester United forveti Cristiano Ronaldo, mide rahatsızlığı nedeniyle çarşamba günü Portekiz antrenmanında yer alamadı.

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, mide rahatsızlığı ve Manchester United'a yönelik kamuoyu eleştirisinin sonuçlarıyla uğraştığı için çarşamba günü Lizbon'da yapılan antrenmana katılamadı.

DAHA BÜYÜK RESİM: Ronaldo, Old Trafford'da belirsiz bir gelecekle karşı karşıya ve takımın menajeri Erik ten Hag ile kulübün sahiplerine söylediği sözler nedeniyle Portekizli yıldızla Mancester United'ın bağlarının koptuğu söyleniyor. Ancak yıldız futbolcu şimdilik Portekiz'e Dünya Kupası'nda yardım etmeyi umuyor.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKÂYE:

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Portekiz, 24 Kasım Perşembe akşamı Türkiye saati ile 19.00'da Gana ile karşılaşacak ve 2022 Dünya Kupası'na başlayacak.

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