"Cristiano Ronaldo Manchester United'a zarar verecek!"

Manchester United yeni transferi Ronaldo'nun kulübü şampiyonluğa taşımasını beklerken, Portekizli yıldızın zarar vereceğini düşünenler de az değil.

Liverpool'un unutulmaz savunma oyuncusu Jamie Carragher, Manchester United formasıyla Premier Lig'e geri dönen Cristiano Ronaldo'nun yeni takımına zarar vereceğini öne sürdü. Ronaldo'nun dönüşünü, Manchester United'ın efsane isimlerinden Peter Schmeichel ile tartışan Carragher, Portekizli yıldızın takımda sorunlara neden olacağını belirtti.

Carragher ne söyledi?

CBS'ye konuşan Carragher, Ronaldo'nun geri dönüşünün tüm Manchester United taraftarları için büyük bir an olduğunu söyledi:

"Ronaldo hiç şüphesiz futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri ama geri dönüşünün Manchester United'a zarar verebileceğini düşünüyorum."

Schmeichel'a göre harika bir transfer

Carragher'ın bu sözlerine karşılık, yıldız oyuncunun takımı hedeflerine ulaştırma konusunda önemli bir rol oynayabileceğini belirten Schmeichel ise, transferin şampiyonluk yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti:

"Ronaldo'nun geri dönmesinin olumsuz olacağını düşünmüyorum. Kulübün son 10 yılda yaptığı en iyi transferlerden biri ve taraftarlar bu denli bir büyük bir yıldızı takımlarında gördükleri için haklı olarak çok mutlular.

"İnsanlar Ronaldo'nun son kullanma tarihinin çoktan geçtiğini söylüyor ama Juventus'ta üç yıl önce 28 gol atarken, geçen sezon 37 gol attığı unutuluyor. Bunun yarısını bile atsa Manchester United'ı harika bir sezon bekliyor demektir. Ayrıca onun varlığı Manchester United'a Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olma şansı verecek.

"PSG bu sezon favori gibi görünüyor ve kanıtlamak istedikleri çok şey var. Tabii Liverpool da bu şekilde."

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