Cristiano Ronaldo, Tottenham karşılaşmasında oyuna girmeyi reddettikten iki hafta sonra Aston Villa maçına kaptan olarak çıktı.

Portekizli, Tottenham grevinden sonra kaptan oldu

Erik Ten Hag yönetiminde ilk kez bu görevi yapıyor

İlk 11'de takım kaptanları Maguire ve Fernandes yer almadı

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes'in yokluğunda Aston Villa'ya karşı çıktığı maçta kaptanlık bandını taktı. Portekizli yıldız, Premier Lig'in 12. haftasında oynanan Tottenham mücadelesinde oyuna girmeyi reddetmiş ve stadyumu erkenden terk etmişti. Olaylı maçtan iki hafta sonra Cristiano Ronaldo ilk 11'de başladığı maça kaptan olarak çıktı.

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo'nun Tottenham maçında yaşadıkları Erik Ten Hag ile arasında bazı sorunlara neden oldu. 37 yaşındaki oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

NE SÖYLENDİ? Manchester United menajeri Erik Ten Hag, Cristiano Ronaldo'yu kaptan yapmanın doğru bir karar olduğunu ifade etti. BBC'ye konuşan Hollandalı şunları söyledi: "Hiçbir şey değişmedi, kaptan ve liderseniz örnek biri olmalısınız ve ondan beklediğim de bu. Cristiano kadromuzun önemli bir parçası. Hatta liderlik rolünü daha fazla üstlenmesi gerekiyor."

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