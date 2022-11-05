Mauro Icardi, Beşiktaş derbisinde Galatasaray tarihine geçti

Beşiktaş sınavına çıkan Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig tarihinde bir ilki başardı.

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray'a imza atarak yeni bir meydan okuma başlattı

29 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş derbisinde gol perdesini açtı

Arjantinli golüyle sarı-kırmızılı tarihe geçti

NE OLDU? Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşmada gol perdesini açan isim Mauro Icardi oldu ve 29 yaşındaki yıldız takımını 18. dakikada öne taşıdı. Icardi, bu golüyle sarı-kırmızılı ekibin tarihine geçti.

ICARDI NE BAŞARDI? OPTA verilerine göre; Mauro Icardi, Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla Beşiktaş filelerini havalandıran ilk Arjantinli oldu.

BÜYÜK RESİM: Icardi, Galatasaray'ı derbide öne geçirse de 28. dakikada sahneye çıkan Cenk Tosun durumu eşitledi ve derbinin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

ICARDI BU SEZON NE YAPTI? Bu sezon Galatasaray formasıyla 5 karşılaşmaya çıkan Mauro Icardi, 2 gol, 1 asistlik performansla oynadı.