Cristiano Ronaldo Jr, Real Madrid, Juventus ve Manchester United'ın ardından Suudi Arabistan'a gidiyor

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Junior, Suudi Arabistan'daki Mahd Academy'ye katılmaya hazırlanıyor.

Ronaldo kariyerinin son aşamalarına geçti

Ailesi de onunla birlikte Suudi Arabistan'da

Ronaldo Jr, yeni takımıyla şimdiden anlaştı

NE OLDU? Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo, kısa bir süre önce Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza attı. 12 yaşındaki oğlu Ronaldo Jr da Kırmızı Şeytanlardan ayrıldı ve Suudi Arabistan'da altyapı seviyesinde oynayacak.

BÜYÜK RESİM: Ronaldo Jr, babası İtalya'da oynarken Juventus akademisinde iki yıl geçirdi ve son olarak Manchester United altyapısında oynuyordu. Ayrıca Real Madrid altyapısında da eğitim aldı.

DAHA FAZLASI: Babasının ayak izlerini takip eden Ronaldo Jr, Manchester United altyapısında gol attıktan sonra Portekizli yıldızın ikonik "siuuu" sevincini yapmıştı.

BİR FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Getty Images

RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Ronaldo Jr'ın yeni takımı için tam olarak ne zaman oynamaya başlayacağı belirsizliğini koruyor ancak babası Suudi Arabistan All Star takımıyla 19 Ocak'ta Paris Saint-Germain'e karşı mücadele verebilir.