Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi, Paris Saint-Germain'in bu ayın sonlarında Suudi Arabistan yıldızları ile oynayacağı maçta karşılaşabilir.

İki GOAT başka bir hesaplaşmada buluşabilir

Ronaldo, Suudi Arabistan all-starında yer alabilir

Ronaldo ile Messi iki yıldır karşılaşmıyor

NE OLDU? PSG, 19 Ocak'ta Al-Hilal ve Al-Nassr karmasından oluşan Suudi Arabistan 11'iyle dostluk maçında buluşacak. Messi ile Ronaldo, Aralık 2020'den bu yana ilk kez karşı karşıya gelebilir.

BÜYÜK RESİM: Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile yeni sözleşme imzaladı. Bir all-star karmasında yer alması durumunda Messi ile karşılaşabilir. Ancak lig fikstürü göz önüne alındığında yeni takımı onu riske atmak istemeyebilir.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Getty

MESSI VE RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Messi, Suudi Arabistan'a uçmadan önce PSG formasıyla iki Ligue 1 maçına çıkacak. Al-Nassr'ın ise dostluk maçından önce sadece bir maçı var.