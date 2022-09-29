Portekizli yıldız, ondan sadece bir kez duyabileceğiniz açıklamasıyla gündemde...

Manchester United'ın süperstarı Cristiano Ronaldo, gezegeni süsleyen en büyük futbolculardan birisi olarak futbol tarihine damga vurdu.

Portekizli yıldız, kimilerine göre ise tarihin en büyük futbolcusu...

Beş kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo, 2003'te Old Trafford'a geçtiğinde, Sporting Lizbon'un altyapısında olan bir futbolcuya övgüler yağdırdı.

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Ne söylendi?

12,25 milyon Sterlin'lik transferinden kısa bir süre sonra Ronaldo, "İyi olduğumu düşünüyorsanız, Fábio Paím'i görene kadar bekleyin" dedi.

Şimdi 37 yaşında olan Ronaldo, İngiltere, İtalya ve İspanya'da Lig şampiyonluğu yaşadı, uluslararası gol rekoru kırdı ve Şampiyonlar Ligi'ni defalaca kaldırdı.

Oysa Paím'in tek kupası, 2008 yılında Segunda Liga şampiyonluğu...

Futbolun en parlak yıldızlarından birinin parlak tavsiyesine rağmen, Paím profesyonel bir futbolcu olarak derece alamadı.

Ve 19 farklı kulüpten oluşan bir kariyerine devam etti. Bu zirve, 2008'de Luiz Felipe Scolari'nin Chelsea'sinde dört aylık bir kariyerle geldi, ancak Portekizli oyuncu A takımda yer alamadı.

Liga Portekiz 2 ekibi Leixões Sport Club'da kısa bir kariyerin ardından kramponlarını asan Paím'in bir kez daha manşetlere çıkması çok uzun sürmedi.

O, uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle 2019 yılında tutuklandı.

Estoril'de Asayiş Polisi tarafından tutuklanmasının ardından polisin ev aramalarında 12 gram kokain, tartı, 900 Euro ve bir BMW ele geçirdiği iddia edildi.

Paím sonunda, telefon dinlemenin bir mahkemede kabul edilebilir kanıt olmadığı gerekçesiyle beraat etti.

"Ronaldo, bu dünyadan değil"

2017'de Globoesporte ile yaptığı bir röportajda konuşan Paím, kendisi ve Portekiz kaptanı arasında hiçbir karşılaştırma yapılamayacağını belirterek Ronaldo'nun lütfuna karşılık vermekte gecikmedi.

"O bu dünyadan değil. Geçmişte bir karşılaştırma vardı, fakat bugün bir karşılaştırma yok.

"Bir noktada ondan daha fazlasını yapabilirdim, ama onun sahip olduğu güç ve arzu bende yoktu.

"Harika bir iş ahlakı vardı ve bende bu yoktu. En az onun kadar kalitem vardı, fakat sadece bu kadardım.

"Daha az kaliteli olup, daha profesyonelce düşünmeyi isterdim.

"Dünyanın en iyilerinden biri olurdum. Ama kimse mükemmel doğmaz. Yetenekli olmanın yeterli olduğunu düşündüm, ama öyle değilmiş."

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