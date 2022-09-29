NE OLDU? Amerika Birleşik Devletleri ile üst düzey olarak ün kazanmayı uman 18 yaşındaki kaleci, Chicago Fire ve Chelsea arasında 12 milyon Sterlin'lik (13 milyon Dolar) bir anlaşma yapılmasının ardından İngiltere'nin yolunu tutacak.

2022 MLS sezonunu Illinois'de görmeye hazırlanıyor, ancak rüya gibi bir kariyer fırsatı gerçeğe dönüşürken ocak ayında Batı Londra'ya gidecek.

NE DEDİLER: Slonina, Evening Standard'a şunları söyledi: "Arkadaşlarım bana her zaman internetteki dedikoduların ekran görüntülerini gönderirdi.

"Chelsea en büyük kulüplerden biri olduğu için hala biraz garip ve nereden başlayacağımı düşünmek gerçekten inanılmaz.

"Petr Cech, beni aradığında neredeyse bunun sahte bir arama olduğunu düşündüm. Birilerinin benimle alay ettiğini sandım.

"O olduğundan emin olmak için dinlemem gerekti, neyse ki telefonu kapatmadım.

"Cech ile onu dinlemek için konuştuğuma inanamadım ve tavsiyesi bir onurdu. Oyunumu bilmesi beni çok etkiledi.

"Hayatta belli bir yere geldiğinizde kendinizi nasıl idare edeceğinizi görüyorsunuz. Genç kalecilere ilham vermeye çalışması onun için bir onur ve ne kadar da büyük bir efsane...

"O harika bir adam. Amerikalı sahiplerin olması harika ve onların doğru seçimi yaptıklarını kanıtlamak istiyorum."

BÜYÜK RESİM: Slonina, 14 yaşında Chicago Fire'a katılırken MLS tarihindeki en genç transfer oldu ve ağustos 2021'de sadece 17 yaş ve 81 günlükken kulüp için ilk maçına çıktı.

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