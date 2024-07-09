Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Pedro Mendes, Al-Nassr oyuncusunun Lionel Messi ile Inter Miami'de bir araya gelme ihtimalini değerlendirdi.

Futbol dünyasının son 20 yılına damgasını vuran Lionel Messi mi Cristiano Ronaldo mu tartışması CR7'nin Suudi Arabistan'a ve Messi'nin Major League Soccer takımı Inter Miami'ye gitmesiyle elit futbolun yavaş yavaş dışına çıkıyor.

Ancak Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Pedro Mendes, Ronaldo'nun Inter Miami'ye katılmasının mükemmel bir son olacağını ve ikilinin kariyerlerini birlikte tamamlayabileceklerini düşünüyor.

BoyleSports'a konuşan Mendes, "Cristiano Ronaldo'nun Inter Miami'ye katılması taraftarlar için muhteşem ve Amerika'daki futbol için inanılmaz olurdu. Bu, futbolun geçmişi ve geleceğindeki en iyi iki oyuncu olan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin kariyerlerini birlikte tamamlamaları anlamına gelir ve bu bir rüyanın gerçekleşmesi olurdu. Ancak, bunun olacağını sanmıyorum. Bu çok zor bir ihtimal" dedi.

Futbol tarihin en iyileri

Messi ve Ronaldo, 21. yüzyılın en iyi ve en başarılı oyuncuları oldular, hatta futbol tarihinin en iyileri olarak kabul ediliyorlar. Birlikte, toplamda 13 Ballon d'Or, dokuz Şampiyonlar Ligi ve 76 kupa kazandılar. Ayrıca kariyerleri boyunca toplamda dostluk maçları hariç 1732 gol attılar.

İkilinin kariyerlerinin rüya gibi bir sonla noktalanması pek olası görünmese de, hayranlar iki efsaneyi birlikte oynarken görmeyi hayal edebilirler.

Yakın gelecekte, Ronaldo kısa süre önce Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'ya karşı çeyrek finalde kaybetti ve bir başka büyük turnuvada Portekiz için oynaması pek olası değil. Diğer yandan, Messi ise dünya şampiyonu Arjantin ile Copa America'da dördüncü kupasını kazanmayı deneyecek ve 10 Temmuz'da Kanada ile yarı finalde karşılaşacak.