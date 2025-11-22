Cristiano Ronaldo ile Donald Trump arasındaki yakınlığın ardında yatan gizli gerçek ortaya çıktı!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Cristiano Ronaldo’nun Washington DC’de gerçekleştirdiği tarihi ziyareti özel bir hediye ile taçlandırdı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da yer aldığı resmi heyetin parçası olarak Oval Ofis’e gelen Ronaldo, Trump tarafından bizzat tasarlanan ve son derece nadir bir onur niteliği taşıyan Beyaz Saray’ın altın anahtarını aldı. Bu anahtar, Trump’ın diğer başkanlardan farklı olarak yalnızca kendi özel misafirlerine verdiği kişisel bir sembol niteliği taşıyor.

Ronaldo, Trump’ın bu hediyesini alan ilk sporcu oldu. Daha önce Elon Musk, Japonya eski başbakanı Taro Aso ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da aralarında bulunduğu çok sınırlı bir isim listesi aynı ayrıcalığa sahip olmuştu.

Trump, Ronaldo ve nişanlısı Georgina Rodriguez’i Oval Ofis’te ağırlarken çekilen fotoğraflarda, Portekizli yıldızın elinde Beyaz Saray anahtarı dikkat çekti.

Ronaldo’nun ziyaret sırasında Trump’ın İran’ın nükleer tesislerine yönelik Haziran ayındaki saldırıda kullandığı B-2 bombardıman uçağının bir modelini incelediği görüntüler de paylaşıldı. Trump, operasyonu “muhteşem bir askeri başarı” olarak nitelendirmişti ve Oval Ofis’te konuklarına bu operasyonla ilgili detayları anlatırken çekilmiş kareler dikkat çekti.

Trump daha sonra Truth Social’da bir AI video paylaşarak Ronaldo ile Oval Ofis’te futbol oynadıklarını mizahi bir dille aktardı ve Portekizli yıldızı “Harika bir adam” sözleriyle övdü.

Ronaldo’nun Trump ile yakınlaşma girişimleri, son dönemde tekrar gündeme gelen ve yıllarca ABD’den uzak durmasına neden olan tecavüz iddialarıyla da ilişkilendiriliyor.

ABD'deki hiçbir hazırlık maçında oynamadı

Kathryn Mayorga tarafından ortaya atılan ve Ronaldo’nun her zaman şiddetle reddettiği suçlamalar, 2022 yılında ABD’de yargıç tarafından davacı tarafın yasa dışı sızdırılmış belgelere dayanması nedeniyle düşürülmüştü. Buna rağmen Ronaldo, Real Madrid, Juventus, Manchester United ve Al Nassr dönemlerinde ABD’deki hiçbir hazırlık maçında forma giymemişti.

Ancak Portekiz’in 2026 Dünya Kupası’na kalmasıyla birlikte, Ronaldo’nun ABD’de yeniden boy göstermesi kaçınılmaz hale geldi. Mart ayında Atlanta’da ABD ile bir hazırlık maçı oynayacak olan Portekiz’in bu ziyareti, Ronaldo’nun yıllar sonra ABD’deki ilk büyük kamuoyu önüne çıkışı olacak.

Trump’ın Ronaldo’ya yakın tutumunun bir diğer nedeni ise ABD Başkanı ile Suudi yönetimi arasındaki bağlar. Ronaldo’nun kulübü Al Nassr’ın sahibi olan Veliaht Prens MBS ile Trump’ın iyi ilişkilerinin, bu sıcak karşılama üzerinde etkili olduğu yorumları yapılıyor.

Öte yandan, Ronaldo’nun FIFA tarafından Dünya Kupası öncesinde bir ceza alıp almayacağı sorusu da gündemde.

Portekiz’in İrlanda ile oynadığı maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle tartışmalar sürerken, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun Trump ve MBS ile aynı akşam yemeğinde yer alması, olası yaptırımların hafifletilebileceği iddialarını güçlendirdi. Ancak aynı ayrıcalığın Ronaldo dışındaki oyuncular için geçerli olacağı pek olası görünmüyor.

Ronaldo’nun Trump ile ilişkisini güçlendirme isteği ise geçtiğimiz günlerde Piers Morgan’a verdiği röportajda açıkça görülmüştü. Portekizli yıldız, Trump’ı “dünyayı değiştirebilecek insanlardan biri” olarak nitelendirmiş ve bir gün kendisiyle uzun bir sohbet etmeyi umduğunu söylemişti.

Oval Ofis’teki bu buluşma, hem spor hem politika hem de diplomasi açısından yılın en dikkat çeken karelerinden biri olarak tarihe geçti.