Dünya Kupası'na veda ederek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Portekiz'de Cristiano Ronaldo bir başka rekora ortak oldu.

Portekiz'in efsane futbolcusu Cristiano Ronaldo, ülkesinin Dünya Kupası'na veda ettiği Fas karşılaşmasıyla birlikte futbol tarihinin milli formayla en fazla maça çıkan oyuncusu rekoruna ortak oldu. Milli formayı ilk olarak 2003 yılında Kazakistan'a karşı giyen Ronaldo, Fas karşısında 196. defa bu onuru yaşadı ve adını tarihe bir kez daha yazdırdı.

Kuveyt futbol tarihinin en önemli ismi olan Bader Al-Mutawa'nın rekoruna ortak olan Ronaldo, takımının turu geçmesi halinde bir sonraki turda rekorun tek sahibi olacaktı.

Milli formayla en çok gol atan oyuncu

Henüz 19 yaşındayken Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası kadrosuna davet edilen Ronaldo, söz konusu turnuvayı iki gol ve iki asistle tamamlayarak final oynamıştı.

Portekiz Milli Takımı için oynadığı 196 karşılaşmada biri Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Gana'ya karşı olmak üzere 118 gol atan Ronaldo, 2021'de İran futbolunun efsane ismi Ali Daei'yi geride bırakarak futbol tarihinde milli takımla en fazla gol sevinci yaşayan oyuncusu olmuş ve kırılması bir hayli güç bir rekora imzasını atmıştı.