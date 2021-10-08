Cristiano Ronaldo, FIFA 22'de de 'Ayın Oyuncusu' seçildi

Manchester United'ın Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, FIFA 22'de de ayın oyuncusu seçilerek oyundaki genel özelliklerini 92'ye çıkardı.

Cristiano Ronaldo, Manchester United formasıyla gösterdiği iyi performans nedeniyle FIFA 22'de Ayın Oyuncusu özel kartına layık görüldü.

Portekizli yıldız, Premier Lig'e transfer olmasının ardından çıktığı maçlarda kritik goller atmayı başardı. Ayrıca Cristiano Ronaldo, eylül ayının Premier Lig'deki en iyi oyuncusu oldu.

Yıldız futbolcu, EA Sports tablosunun da zirvesine çıkarak video oyunundaki puanını 91'den 92'ye yükseltti. Böylece oyuncuların, Cristiano Ronaldo'yu takımlarına almak için çok çalışması gerekecek.

Ronaldo'nun POTM kartı nasıl alınıyor?

Ronaldo'nun POTM katrını almak için 26 farklı Kadro Kurma Görevini (KKG) tamamlamanız gerekiyor. 84 puanlı bir kadro oluşturarak bir Manchester United oyuncusuna sahip olurken 170 bin jetona ulaşmak için dört farklı 89 puanlı kadronun da kurulması lazım.

Tüm KKG'leri tamamlamak en az 2 milyon jetona mal oluyor ve karşılığında size sadece bir oyuncu (92 puanlı Ronaldo) vererek toplamda 286 oyuncu göndermeniz gerektiğini bildiriyor.

Her bir KKG ayrıca ödül olarak Jumbo Altın Paketlerinden Mega Paketlere ve Nadir Oyuncu Paketlerine kadar çeşitli oyuncu paketlerini içeriyor. Bu paketlerde kazanılan oyuncular, Ronaldo'yu tamamlamak için 26 KKG'de ilerlemenize yardımcı oluyor ya da piyasada satılabilir diğer KKG'lere gönderiliyor.

POTM Ronaldo kartı, yalnızca iki hafta boyunca geçerli olacak. Bu nedenle, takımınız için sınırlı sayıda üretilen kartı almak için 22 Ekim'e kadar 26 KKG'nin hepsini tamamlamanız gerekiyor.

Cristiano Ronaldo, hangi özelliklerini artırdı?

Portekizli süperstar, genel puanındaki bir puanlık artışın yanı sıra tüm bireysel özelliklerini de yükseltti.

Temposu bir puan artarak 88'e yükselen 36 yaşındaki Ronaldo, şut atışını ise 94'e çıkardı. Ronaldo'nun top sürmesi 89, savunma ise 35 olarak belirlendi.

Cristiano Ronaldo'nun hem pas hem de fiziksel özellikleri iki puan artarak sırasıyla 84 ve 77'ye çıktı.

POTM kart ne işe yarar?

EA Sports, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1 ve MLS Liglerinin hepsi 'Ayın Oyuncusunu' seçiyor.

Ödülün konusu, oyuncuların performanslarına göre uzmanlar ve taraftarlar tarafından belirleniyor.

Seçilen oyuncular; oyunun Kadro Kurma Görevleri aracılığıyla sınırlı bir süre için genel reytingi artırılmış, özel bir kart almaya hak kazanıyorlar.

Daha fazlası için:

Ferran Torres, Barcelona iddiaları hakkında konuştu

Türkiye, Norveç maçıyla yeni bir sayfa açıyor

Emre Demir: Barcelona'nın yeni genç yıldızı