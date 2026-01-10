Cristiano Ronaldo en büyük rüyasına veda etmeye hazırlanıyor

Yaklaşık 30 milyon sterlin (yaklaşık 35 milyon euro) harcadığı emeklilik villasıyla gündeme gelen Cristiano Ronaldo, sürpriz bir kararla bu projeden tamamen vazgeçebilir. Portekiz basınında yer alan iddialara göre 40 yaşındaki yıldız, Cascais’te inşa ettirdiği lüks malikaneyi satmayı ciddi şekilde değerlendiriyor.

Ronaldo, 2022 yılının eylül ayında Portekiz’in seçkin bölgelerinden Cascais’te yer alan Quinta da Marinha’da geniş bir arsa satın almıştı. “Portekiz Rivierası” olarak anılan bölgede yükselen bu sekiz yatak odalı malikânenin, futbolu bıraktıktan sonra ailesiyle yaşayacağı kalıcı bir yuva olması planlanıyordu.

İnşaatı tamamlanan villada sonsuzluk havuzu, yer altı otoparkı, özel sinema salonu, spor salonu, masaj odası, açık ve kapalı yüzme havuzları ile çocukları için oyun alanları bulunuyor. Ayrıca saf altın musluklar, İtalyan mermeri ve özel tasarım Louis Vuitton duvar resmi gibi ultra lüks detaylar da dikkat çekiyor.

Mahremiyet endişesi planları değiştirdi

Portekiz’de yayın yapan V+ Fama programına göre, Ronaldo’nun bu projeden soğumasının en önemli nedeni mahremiyet kaygısı. Yıldız futbolcunun, güvenliğini artırmak amacıyla bitişikteki beş yıldızlı The Oitavos oteline ait araziyi ve yanındaki golf sahasını satın almak istediği, ancak bu talebin reddedildiği öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından Ronaldo’nun, dört yıllık emeğin ürünü olan villayı elden çıkarmayı düşündüğü ifade ediliyor.

Tüm bu iddialara rağmen malikâne, tamamen gözden çıkarılmış değil. Aynı kaynaklar, Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodríguez ile düğününü bu evde yapabileceğini ileri sürüyor. Daha önce düğünün Funchal Katedrali’nde, ardından lüks bir otelde düzenleneceği konuşulurken; villa seçeneğinin daha samimi ve özel bir tören için masada olduğu belirtiliyor.

Eğer Ronaldo bu planı onaylarsa, organizasyonun hem düğün hem ev partisi hem de villaya bir tür “veda gecesi” niteliği taşıyabileceği yorumları yapılıyor.

Geniş gayrimenkul portföyü

Bu villa, Ronaldo’nun geniş emlak portföyünün yalnızca bir parçası. Yıldız ismin Lizbon’da yaklaşık 6 milyon sterlin (yaklaşık 7 milyon euro) değerinde bir çatı katı, Madeira’da bir evi bulunuyor. Ayrıca Madrid’in seçkin La Finca bölgesindeki malikanesini ve Juventus’ta oynadığı dönemde İtalya’nın Torino kentinde edindiği lüks villasını da elinde tutmaya devam ediyor.

Ronaldo, kısa süre önce Georgina’ya yaklaşık 1,5 milyon sterlin (yaklaşık 1,8 milyon euro) değerindeki yüzükle yaptığı evlilik teklifini de kamuoyuyla paylaşmıştı. Piers Morgan’a konuşan Portekizli yıldız, teklifin son derece spontane geliştiğini belirterek, “Ben pek romantik bir adam değilim ama kendi tarzımda romantiğim” ifadelerini kullanmıştı.

Ronaldo’nun kariyerinin son dönemine yaklaşırken aldığı bu kararların, hem özel hayatı hem de emeklilik planları açısından yeni bir dönemin habercisi olabileceği değerlendiriliyor.