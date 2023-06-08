Al Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, yeşil sahalara veda etmeye henüz hazır görünmüyor.

Futbol kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Cristiano Ronaldo, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

38 yaşındaki Portekizli süperstar, yeşil sahalara henüz veda etmeyi düşünmediğini vurguladı. Ronaldo, ileride bir futbol kulübü satın almayı planladığını da aktardı.

Ne söylendi?

Gazetecilere konuşan Ronaldo, "Emekli olmayı düşünmüyorum. En az 2-3 yıl daha futbol oynamak istiyorum. Gelecekte ise takım sahibi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Portekizli, eski takım arkadaşı Karim Benzema'nın Al Ittihad'a transferini ise şu sözlerle değerlendirdi: "Benzema'nın Suudi Arabistan'a geleceğini biliyordum. Buraya yıldız futbolcuların geleceğini size söylemiştim. Suudi Arabistan Ligi, dünyanın en iyi 5 ligi arasına girecek."

Cristiano Ronaldo'nun 2022/23 sezonu performansı

Yıldız futbolcu, bu sezon Al Nassr formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 19 maça çıktı. Ronaldo, söz konusu 19 karşılaşmada 14 gol atıp iki asist kaydetti.

Tecrübeli futbolcu, 14 golün tamamını Suudi Pro Lig'de kaydetti.